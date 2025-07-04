Kocaeli'de 6.8 Milyon TL Değerinde Hırsızlık Operasyonu

Kocaeli'de 6.8 Milyon TL Değerinde Hırsızlık Operasyonu
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Kocaeli'de, 5 ayrı hırsızlık olayının ardından 6 milyon 850 bin TL değerinde bakır kablo ve inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Kocaeli'de 6 milyon 850 bin TL değerinde bakır kablo ve inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, İzmit ilçesinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Çoğunluğu bakır kablo ve inşaat malzemesi olan, toplam değeri 6 milyon 850 bin TL'yi bulan malzemelerin çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında, olayın şüphelileri olduğu belirlenen G.Y., F.Y. ve E.E.Y. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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