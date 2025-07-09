Kızıldeniz'deki Eternity C Gemisine Saldırı Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Yemen'deki Husiler, Yunanistan tarafından işletilen Liberya bandıralı yük gemisi Eternity C'ye düzenledikleri saldırının anlarını paylaştı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan Liberya bandıralı, Yunanistan tarafından işletilen yük gemisi Eternity C'nin vurulma ve batma anı görüntüleri ortaya çıktı.

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de saldırdıkları Yunanistan tarafından işletilen dökme yük gemisi Eternity C'nin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Liberya bandıralı gemiye doğru çok sayıda füze fırlatıldığı, geminin battığı anlar yer aldı.

Pazartesi saldırıya uğrayan gemide, 21 Filipinli ve 1 Rus olmak üzere 22 mürettebat bulunuyordu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Denizcilik güvenliği kaynaklarına göre gemi, deniz dronları ve insanlı sürat teknelerinden fırlatılan roketatarlarla (RPG) saldırıya uğramıştı. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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