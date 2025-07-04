Kırşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Gözaltı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir merkezli 6 ilde, emniyet görevlisi yalanıyla vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada; örgütlü olarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyen şahısların mağdurları 'hesaplarınız terör örgütlerince ele geçirildi' yalanıyla kandırıp yaklaşık 18 milyon 521 bin 429 TL'lik haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Şüphelilere yönelik Kırşehir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Yozgat ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 14 cep telefonu, 3 bilgisayar, 7 tablet, bilgisayar, 8 sim kart, 29 adet DVD ele geçirildi. Operasyonda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRŞEHİR