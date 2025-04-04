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Kırşehir'de 633 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir'de 633 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, Malatya'dan Adapazarı'na giden bir otobüste yaptığı operasyonda 633 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Tütünlerin değeri 451 bin TL olarak belirlendi.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 633 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yaptıkları istihbarat çalışmasında Malatya'dan Adapazarı'na şehirlerarası yolcu otobüsü ile kıyılmış kaçak tütün götürüleceği bilgisi aldı. Jandarma ekipleri, durdurdukları otobüste yaptıkları aramada bagaj kısmında bandrolsüz ve faturası bulunmayan piyasa değeri yaklaşık 451 bin TL olan 633 kilo kıyılmış sarıma hazır kaçak tütün buldu.

Kaçak tütünleri gönderen G.G. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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