Üye Girişi
Haberler

Kırmızı Işıkta Duran Otomobile Kamyon Çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Tekandız mevkiinde meydana gelen kazanın ardından olay yerinden kaçan damperli kamyon ve sürücüsünün kimliği jandarmanın çalışmaları sonuca tespit edildi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki T.D.'ın kullandığı 07 L 5015 plakalı Tofaş Kartal marka otomobile trafik ışıklarında kırmızı ışıkta durduğu sırada damperli kamyon arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından damperli kamyon durmayarak olay yerinden hızla uzaklaşırken hurdaya dönen otomobilin sürücüsü emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Olay yerinden kaçan kamyonun plakası ve aracı kullanan kişi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerinin geniş çaplı araştırmaları ve çok sayıda güvenlik kamerası izlemesi sonucunda belirlendi. Kazaya karışan 07 AUB 85 plakalı kamyonu S.Y.'ın kullandığı belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mahkumlar oy kullanabilir mi? Hükümlüler, hapistekiler oy kullandı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 31 Mart Pazar 2024? OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sayım saat kaçta başlayacak, sandıklar ne zaman açılacak? Seçim günü Pazar kuruluyor mu? Seçim günü Pazar yerleri açık mı, yapılıyor mu? Öğle arası oy kullanılır mı? Öğle arası saatinde oy kullanılıyor mu, sandıklar açık mı? Sandıklar saat kaça kadar açık? Seçimde kafeler açık mı? Bugün (31 Mart Pazar) kafeler açık mı, kapalı mı? Bugün kafeler saat kaçta açılacak, neden kapalı? Devlet Bahçeli'nin yüzü neden mor? Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve şişlikler neden var? Devlet Bahçeli hasta mı? Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce Çanakkale'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Çanakkale'de deprem mi oldu? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! 31 Mart AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler! Evlilik cüzdanı ile oy kullanılabilir mi? Evlenme cüzdanı ile oy kullanabilir miyim? YSK Açıkladı! Seçim hangi saatler arasında yapılacak? Seçim hangi saatte, kaçta sona erecek? OY HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Murat Kurum'un eşi kimdir? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, ne işe yapıyor? Turgut Altınok kimdir? Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok kaç yaşında, nereli? NEREDE OY KULLANACAĞIM? | 31 Mart yerel seçiminde hangi sandıkta oy kullanacağımı nereden öğrenebilirim?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title