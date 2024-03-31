Kırmızı Işıkta Duran Otomobile Kamyon Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Tekandız mevkiinde meydana gelen kazanın ardından olay yerinden kaçan damperli kamyon ve sürücüsünün kimliği jandarmanın çalışmaları sonuca tespit edildi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki T.D.'ın kullandığı 07 L 5015 plakalı Tofaş Kartal marka otomobile trafik ışıklarında kırmızı ışıkta durduğu sırada damperli kamyon arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından damperli kamyon durmayarak olay yerinden hızla uzaklaşırken hurdaya dönen otomobilin sürücüsü emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Olay yerinden kaçan kamyonun plakası ve aracı kullanan kişi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerinin geniş çaplı araştırmaları ve çok sayıda güvenlik kamerası izlemesi sonucunda belirlendi. Kazaya karışan 07 AUB 85 plakalı kamyonu S.Y.'ın kullandığı belirlendi. - ANTALYA