Kırmızı et diye sattıkları ürün bakın ne çıktı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 2024 yılında İzmir'de bulunan binin üzerinde kayıtlı et işletmesinden 10 tanesinin taklit-tağşiş yaptığı tespit edildi. Kırmızı et ürünlerinde yapılan tür tayini analizlerinde en çok kanatlı eti tespit edildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar konusunda denetimlerini sürdürüyor. İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 2024 yılında İzmir'de 10 et işletmesinin taklit-tağşiş yaptığı tespit edildi. İzmir'de taklit-tağşiş yaptığı tespit edilen et işletmelerine 2024 yılında 2 milyon 883 bin 772 TL idari para cezası uygulandı. Kırmızı et ürünlerinde yapılan tür tayini analizlerinde en çok kanatlı eti tespit edildi. 2024 yılında kaçak kesimlerde ise 100 kilogram at, 200 kilogram büyükbaş, 12 kilogram küçükbaş eti tespit edilip imha edildi. Yıl içinde 5996 Sayılı Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden yapılan denetimlerde mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 30 bin kilogram et ve et ürünleri tespit edilip imhası gerçekleştirildi.

"311 TÜR DENETİMİ İÇİN NUMUNE ALINDI"

İzmir'de kayıtlı ve onaylı 46 binin üzerindeki gıda işletmelerine 2024 yılında yaklaşık 110 bin denetim gerçekleştiğini ifade eden İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Taklit ya da tağşişin tespiti için bakanlığımızdaki ekipler işletmelere habersiz giderek ya da raflardaki ürünlerden numune alıyor. Etiketteki beyan ile içindeki ürünün örtüşüp örtüşmediğine bakıyoruz. İzmir'de 2024 yılı içinde 311 tür denetimi için numune alındı. 19 tanesi olumsuz çıktı. Olumsuzluğun çok büyük çoğunluğu kırmızı et içerisinde kanatlı eti tespiti oldu" ifadelerini kullandı.

"ETİKET OKURYAZARLIĞININ OLMASI LAZIM"

Et ve et ürünleri özelinde İzmir'de binin üzerinde kayıtlı işletme olduğunu dile getiren Şahin, 10 işletmede taklit-tağşiş yapıldığının tespit edildiğini söyledi. Şahin, "Bunların içinde soya ya da kanatlı et tespiti yapıldı. İşletmelere yasal işlemler, idari para cezaları, kamuoyu duyuruları yapıldı. Taklit-tağşiş tespit edilen ürünler piyasadan toplatıldı. Bunların içinde en fazla tespit edilen kırmızı ette kanatlı eti tespiti oldu. En iyi denetçi tüketicinin kendisi. Ürünün ne olduğunu, hangi ortamda muhafaza edildiğini, tüketim tarihinin gelip gelmediğini kontrol ederek almalarını tavsiye ediyoruz. Her ürünün bir değeri var. Ürün var olan değerin çok çok altındaysa tüketici tarafından şüpheyle karşılanması lazım. Bir şüphe söz konusuysa 'ALO 174' üzerinden ya da bizzat ilçe tarım müdürlüklerine başvurarak denetimleri yaptırabilirler. Sonucu da başvuru sahibine ulaştırılıyor. Bir ürünün bakanlık tarafından onaylı olmasına dikkat etmek gerekiyor. Etiket okuryazarlığının olması lazım. Ambalajlı bir üründe bombaj, küflenme ya da benzeri bir şey varsa hızlı şekilde müdürlüklere başvurulması gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

"İZLENİLEBİLİRLİĞİ OLMAYAN ÜRÜNLERDEN UZAK DURULMASI GEREKİYOR"

İzmir'de faaliyet gösteren 46 bin işletmede yapılan denetimler sonucunda tespit edilen olumsuzluklara 2024 yılında toplamda 70 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandığını vurgulayan Şahin, "Kırmızı et işletmelerine yapılan denetimlerde, faaliyetin dışında işlem yapan ya da eksiklikleri olanlara 3 milyon lira civarında idari para cezası uygulandı. Cezalar uygulandıktan sonra kamuoyu duyurusu gerektiriyorsa bakanlığa iletiyoruz. Bakanlığımız da bunu tüm ülkeyle paylaşıyor" dedi. Vatandaşın kırmızı ete rağbet gösterdiğini dile getiren Şahin, "Ülke olarak kırmızı eti seviyoruz. Ürünün işletmeden çıktıktan sonra da nihai tüketiciye ulaşmasına kadar olan tüm periyot bakanlık tarafından denetleniyor" ifadelerini kullandı.

"ONAYLI İŞLETMELER TERCİH EDİLMELİ"

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Şahin, "Vatandaşın bakanlığa kayıtlı ve onaylı işletmelerden alınmış ürünlerin tercih etmesi lazım. Sokakta satılan ambalajsız, paketsiz, izlenebilirliği olmayan ürünlerden uzak durulması gerekiyor. En iyi denetçi tüketicinin kendisi. Ne tüketilirse tüketilsin tamamının üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıtlı ya da onaylı bir işletme olup olmadığının görülmesi lazım. İzmir'deki kayıtlı ve onaylı işletmeler yılda ikinin üzerinde denetleniyor. Bu işletmelerden alınan ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini belirtmek isterim" diye konuştu.