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Kırklareli'de Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı ve kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kırklareli'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan 3 kürek, 2 kazma, balta, şarjlı testere, 2 eldiven, şarjlı matkap, spatula, halat ve toz gözlüğü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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