Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı ve kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kırklareli'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan 3 kürek, 2 kazma, balta, şarjlı testere, 2 eldiven, şarjlı matkap, spatula, halat ve toz gözlüğü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı. - KIRKLARELİ