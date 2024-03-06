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Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de yapılan siber suçlarla mücadele operasyonunda banka hesaplarında 150 milyon lira işlem hacmi tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda banka hesaplarında yaklaşık 150 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "yasa dışı bahis" operasyonları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, yasa dışı bahis oynatarak banka hesaplarında yaklaşık 150 milyon lira işlem hacmi tespit edilen İ.K., B.Ç., O.Ü., A.Ç., E.Ö. ve İ.E.K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 5'i şehir merkezindeki ikametinde, diğer bir şüpheli ise Ankara'daki evinde gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda da 4 ruhsatsız tabanca, 12 adet uyuşturucu hap, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Kırıkkale Banka Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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