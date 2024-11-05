Kırıkkale'de sahte rapor düzenleyen 10 kişi gözaltına alındı
Kırıkkale Valiliği koordinasyonunda yapılan operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli iki doktor ile birlikte toplam 10 kişi, sahte rapor düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı. Firari olan bir doktorun kimliği henüz öğrenilemedi.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte önemli bir operasyon gerçekleştirdi.
Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli 2 doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu toplam 10 kişi, "sahte rapor" düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı.
Kimliği öğrenilemeyen bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.