Kırıkkale'de sahte rapor düzenleyen 10 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli 2 doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu toplam 10 kişi, "sahte rapor" düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı.

Kimliği öğrenilemeyen bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.