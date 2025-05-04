Kırıkkale'de Kurt Saldırısı: 24 Koyun Telef Oldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan küçükbaş sürüsünde 24 hayvan telef oldu. Hayvancılıkla uğraşan Fatma Taşdemir, "Bu sürüyü bir kuzuyla çoğalttım, hepsi evladım gibiydi. Hepsinin adı vardı, Hacivat, Karagöz, Sürmeli" dedi.

Olay, Bahşılı ilçesine bağlı Çayır Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan yetiştiriciliği yapan Remzi ve Fatma Taşdemir çiftinin gece ağılda bıraktığı sürü, sabah saatlerinde telef olmuş halde bulundu. 24 koyunun öldüğü, 7'sinin ise yaralandığı olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, telef olan küçükbaş hayvanlar üzerinde inceleme yaptı.

Ekonomik geçimini hayvancılıkla sürdüren Fatma Taşdemir, İHA muhabirine, yaşanan olayı gözyaşları içinde anlattı. Taşdemir, "Ben burada 4 senedir hayvancılıkla uğraşıyorum. Akşam evime gidiyorum, eşim burada kalıyor. Sabah geldiğimde kurtlar ağıla girmiş. Zararımız çok büyük. Çok üzgünüm. Bu sürüyü bir kuzuyla büyüttüm. Kurbanlık olarak sattıklarım oldu ama kalanlarını adım adım çoğalttım. Hepsinin adı vardı, Hacivat, Karagöz, Sürmeli. İçlerinde 11 tane küçük kuzu vardı, korkudan çatlayıp ölmüşler" dedi.

Eşinin inşaatlarda çalıştığını ve ailenin geçimini koyunlardan sağladığını ifade eden Taşdemir, "Eşimden bile kıskanıyordum, ben bakıyordum. Bu hayvanlar benim için evlat gibiydi. Televizyonum yok, komşum yok. Sosyal hayatım hiç yok. Tek uğraşım bu koyunlardı. Eşim daha yeni emekli oldu, üniversite okuyan bir çocuğum var. Başka hiçbir şeyim yok" diye konuştu.

Remzi Taşdemir ise gece ağılı kontrol ettiğini belirterek, "Akşam davarı koyduk. Gece saat 3 gibi yokladım, hepsi yatıyordu. Sabah geldiğimde ağıla kurtlar girmiş, 24 koyun ölmüş, 7'si yaralı. Çok üzgünüz" dedi. - KIRIKKALE