Kırıkkale'de Kadını Dolandıran Şahıs Tutuklandı

Kırıkkale'de kendini telefonda polis olarak tanıtarak bir kadının parasını ve ziynet eşyasını dolandıran şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale'de kendini telefonda polis olarak tanıtarak 46 yaşındaki kadının binlerce lira parasını ve ziynet eşyasını dolandıran 20 yaşındaki şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1 Kasım günü A.A.'nın (46) polis olduğunu söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, kimliği tespit edilen şüpheli A.K. (20) mağdur şahıs A.A.'ya telefonla ulaşarak para istediği ortaya çıktı. Olayın devamında mağdur şahsın 5 bin dolar, 5 bin 500 Türk lirası nakit para ve 120 gram altın bilezikleri ikametine gelen sahte polise elden teslim ettiği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcı şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis, şehrin giriş ve çıkışlarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek, şüphelinin Ankara'da olduğunu tespit etti. Bulundukları mekandan gözaltına alınan 20 yaşındaki A.K.,'nın ikametinden 12 bin 683 dolar, bin 148 avro, 100 İngiliz sterlini, bin 125 Türk lirası nakit para, 2 adet bilezik, 7 adet altın yüzük, 4 çift küpe ve 4 adet kolye ele geçirildi.

Kırıkkale'ye getirilen A.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE