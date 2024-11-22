Kilis'te Zeytin Hırsızlıklarına Karşı Jandarmadan 7/24 Nöbet

Kilis'te zeytin hasadının başlamasıyla zeytin hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen jandarma, havadan dron, karadan da devriyeler ile gece-gündüz nöbet tutuyor.

Kilis'te yeşil altın olarak bilinen zeytinde hasat başlarken, Musabeyli, Polateli, Elbeyli ilçeleri ve şehir merkezinde bulunan zeytin bahçelerinde hırsızlık olayları arttı. Hırsızlık olaylarını önlemek için Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando devriyeleri harekete geçti. Bu sene rekoltesi yüksek olması beklenen ürünlerini hırsızlardan korumak isteyen çiftçilere jandarma timleri destek veriyor. Hasat yapan çiftçilerin 7/24 yanında olan jandarma, gece görüşlü termal kabiliyeti olan dron ve teknik cihazların da yardımıyla tarlalara yabancı kimsenin girmesine müsaade etmiyor. Komando ve asayiş devriyeleri ise hasat zamanında hırsızlık olaylarına karşı aralıksız nöbet tutuyor.

"Üreticilerimizi tek başına bırakmayan jandarmaya çok teşekkür ederim"

Son yıllarda fiyatının artmasıyla hırsızların hedefi olan zeytini hırsızlardan koruyan jandarmanın her zaman çiftçilerle birlikte olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından olan zeytinin hasadı başladı ve devam etmektedir. 300 bin dekar alana ekili olan 4 milyon zeytin ağacından üretim yapmaktayız. Jandarma 7/24 çiftçilerimizle birlikte olarak hem bizleri hem de üreticilerimizi tek başına bırakmıyor. Hırsızların korkulu rüyası olan devriyeler, hem karadan hem de havadan bölgede görev yaparak incelemelerde bulunuyor. Üreticilerimizi tek başına bırakmayan jandarmaya çok teşekkür ederim" dedi.

Zeytin bahçelerindeki jandarma devriyelerine teşekkür eden Uzunlu Köyü Muhtarı Kadir Uzun, "Jandarma ekiplerimiz hasat zamanında da biz çiftçileri tek bırakmadıkları için çok mutluyum. 7/24 bizlere hizmet vererek hem havadan hem de karadan görev yaparak hem hayvanlarımızı hem de ürünlerimizi hırsızlardan koruyorlar" diye konuştu. - KİLİS