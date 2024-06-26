Kenya'da Vergi Artışı Protestolarında Ölü Sayısı 22'ye Yükseldi

Kenya'da vergi artışı yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi, 300 kişi de yaralandı.

Kenya'da vergi artışını içeren yasa tasarısına karşı dün gerçekleştirilen protestolarda yaşanan can kaybı artıyor. Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Roseline Odede, protestolarda 19'u polisin parlamentoyu basan göstericilere ateş açtığı başkent Nairobi'de olmak üzere toplam 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kişinin de yaralandığını ifade etti. Odede, "22 ölüm kaydettik. Soruşturma başlatacağız" diye konuştu.

Kenya Tabipler Birliği Başkanı Simon Kigondu ise protestolarda en az 13 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Nairobi'deki şiddet olayları

Kenya'nın başkent Nairobi'deki göstericiler dün yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesinden kısa bir süre sonra polis engelini aşarak binayı bastıkları binanın bir kısmını ve girişteki güvenlik güçlerine ait bir aracı ateşe vermişti. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyun yanı sıra gerçek mermi de kullanmış, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Göstericiler ayrıca Nairobi Valisi Johnson Sakaja'nın ofisinin bulunduğu belediye binasını da ateşe vermişti.

Hükümet taviz verdi ancak geri adım atmadı

Kenya hükümetinden 18 Haziran Salı günü gerçekleştirilen protestoların ardından yapılan açıklamada, halkın görüşleri dikkate alınarak yasa tasarısında değişiklikler yapıldığı duyurulmuştu. Ekmekte önerilen yüzde 16'lık katma değer vergisi (KDV), döviz işlemleri ve mali hizmetlere yönelik vergiler ve yüzde 2,5'lik motorlu taşıtlar vergisinden vazgeçildiği belirtilmişti.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, dış borçlanmaya olan bağımlılığı azaltmak için vergi artışlarının gerekli olduğunu savunuyor. Kenya Maliye Bakanı Njuguna Ndung, yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılmasını, ek 346,7 milyar Kenya Şilini gelir elde edilmesini ve borcun hafifletilmesini hedeflediklerini ifade ediyor. - NAİROBİ