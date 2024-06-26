Üye Girişi
Haberler

Kenya'da Vergi Artışı Protestolarında Ölü Sayısı 22'ye Yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya'da vergi artışı yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi, 300 kişi de yaralandı. Protestoların ardından hükümet bazı tavizler verse de geri adım atmadı.

Kenya'da vergi artışı yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi, 300 kişi de yaralandı.

Kenya'da vergi artışını içeren yasa tasarısına karşı dün gerçekleştirilen protestolarda yaşanan can kaybı artıyor. Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Roseline Odede, protestolarda 19'u polisin parlamentoyu basan göstericilere ateş açtığı başkent Nairobi'de olmak üzere toplam 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kişinin de yaralandığını ifade etti. Odede, "22 ölüm kaydettik. Soruşturma başlatacağız" diye konuştu.

Kenya Tabipler Birliği Başkanı Simon Kigondu ise protestolarda en az 13 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Nairobi'deki şiddet olayları

Kenya'nın başkent Nairobi'deki göstericiler dün yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesinden kısa bir süre sonra polis engelini aşarak binayı bastıkları binanın bir kısmını ve girişteki güvenlik güçlerine ait bir aracı ateşe vermişti. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyun yanı sıra gerçek mermi de kullanmış, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Göstericiler ayrıca Nairobi Valisi Johnson Sakaja'nın ofisinin bulunduğu belediye binasını da ateşe vermişti.

Hükümet taviz verdi ancak geri adım atmadı

Kenya hükümetinden 18 Haziran Salı günü gerçekleştirilen protestoların ardından yapılan açıklamada, halkın görüşleri dikkate alınarak yasa tasarısında değişiklikler yapıldığı duyurulmuştu. Ekmekte önerilen yüzde 16'lık katma değer vergisi (KDV), döviz işlemleri ve mali hizmetlere yönelik vergiler ve yüzde 2,5'lik motorlu taşıtlar vergisinden vazgeçildiği belirtilmişti.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, dış borçlanmaya olan bağımlılığı azaltmak için vergi artışlarının gerekli olduğunu savunuyor. Kenya Maliye Bakanı Njuguna Ndung, yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılmasını, ek 346,7 milyar Kenya Şilini gelir elde edilmesini ve borcun hafifletilmesini hedeflediklerini ifade ediyor. - NAİROBİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hükümet Kenya 3.Sayfa Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Kadın muhabirin ojeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı: Ben mi rüyadayım?

Kadın muhabirin ojeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı: Ben mi rüyadayım?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title