Kemer'de aranan 14 şahıs yakalandı, 6'sı tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 14 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 14 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı gereği İstanbul, Samsun, Adana ve Kocaeli illerinden de kesinleşmiş hapis cezası ile aranmaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Aralarında bir çok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA