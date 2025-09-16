Kayseri'deki Kuyumcu Soygunu Davasında Karar Açıklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kuyumcuya soygun amacıyla gelen 2 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

15 Mayıs 2025 tarihinde ilçeye bağlı Barış Manço Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuyu soymaya kalkışan H.D. ve ona yardım eden O.Ç.'nin yargılandığı dava, Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar O.Ç. ve H.D ile avukatları katıldı.

Pompalı tüfekle kuyumcuya giren H.D. savunmasında pişman olduğunu belirtirken, olay anında araçta bekleyen O.Ç. ise "Ben bu suçu kendime yakıştıramıyorum, gerçekten pişmanım" dedi.

Sanık avukatları H.D.'nin kendi iradesiyle soygundan vazgeçtiğini ve suç unsurlarının oluşmadığını belirterek, müvekkillerinin beratını talep etti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme H.D. için 5 yıl hapis cezası ve tutukluluğunun devamına, O.Ç.'ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi. - KAYSERİ