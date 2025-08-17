Kayseri'de Üzücü Trafik Kazası: Antrenör Mehmet Susamış'ın Torunu Hayatını Kaybetti

Kayseri amatör camiasının sevilen antrenörlerinden Mehmet Susamış'ın torunu trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyesspor'un Antrenörü Mehmet Susamış torunu Mustafa Eren Doğrucan trafik kazasında vefat etti. Merhum Mustafa Eren Doğrucan'ın cenazesi bugün İncesu Karahöyük Köyü Cami'nde kılınan cenazesi namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, kulüp başkanları, yöneticiler, antrenörler, hakemler ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Nevşehir Avanos - Çavuşin yolunun 1. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında Mustafa E.D. (19) yönetimindeki 38 EE 409 plakalı otomobil ile Çetin Ç.'nin kullandığı plakası belirlenemeyen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Mustafa Eren Doğrucan yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. - KAYSERİ