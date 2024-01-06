Kayseri'de U18 Ligi maçı sonrası çıkan kavgada 2 futbolcu bıçaklandı

Kayseri'de oynanan U18 Ligi A Gurubu maçı sonrasında iki grup stadyum çıkışı karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada 2 futbolcu bıçaklanarak yaralandı.

Kayseri U18 Ligi A Grubunda ligin 16. haftasında Erkilet Stadı'nda İlbeyspor ile Gaziosmanpaşaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma içerisinde zaman zaman yaşanan gerginlik maç sonuna taşındı. 4-3 İlbeyspor'un galibiyetiyle tamamlanan maçın ardından stat çıkışında karşı karşıya gelen iki grup arasında çıkan kavgada; Gaziosmanpaşasporlu Y.Ç. ile M.A.K. bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralı Y.Ç. ve M.A.K.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı. - KAYSERİ