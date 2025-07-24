Kayseri'de Şoförlük İçin İşe Başlayan Genç, Araçla Kayboldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir işletmede işe yeni başlayan personel, mal dağıtmaya çıktığı şirket aracı ile kayıplara karıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şahıs araçla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda B.Ç. (21), bir iş yerine şoförlük için başvurdu. İşverenlerin deneme süreci teklifini kabul eden B.Ç., iddiaya göre, 20 Temmuz günü başka bir şubeye mal götürmek için yüklediği şirket aracı ile çıktı ve daha sonra kendisinden de araçtan da haber alınamadı.

İş yeri yetkilileri, 2 gündür kayıp olan araçlarını bulmak için şikayette bulunurken, personelin iş yerinden araçla çıkış görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan kamera görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarının incelenmesi çalışmaları neticesinde; B.Ç. (21) ekiplerce yakalandı. B.Ç. hakkında işlem başlatılırken araç ise sahibine teslim edildi. - KAYSERİ