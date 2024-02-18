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Kayseri'de otomobil direğe çarptı: Anne ve kızı yaralandı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptı. Kazada anne ve 7 yaşındaki kızı yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptı. Kazada anne ve 7 yaşındaki kızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Timuçin Caddesi'nde meydana gelen kazada Ü.A. (47) yönetimindeki 38 JL 556 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına ve elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Ü.A. ve kızı M.A. (7) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Talas Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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