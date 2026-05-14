Haberler

Şehirlerarası otobüs terminalinde 'fiyat' denetimi

Şehirlerarası otobüs terminalinde 'fiyat' denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası otobüs terminalinde bilet fiyatlarını denetledi. Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği tavan ve taban ücretlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla denetimlerin yıl boyu süreceği belirtildi.

Kayseri'de Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası otobüs terminalinde "fiyat" denetimi yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, terminaldeki firmaları tek tek inceleyerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu tavan ve taban ücretlerinin üzerinde biletleme yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Denetim hakkında bilgiler veren Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, "Ticaret Bakanlığımızca haksız fiyat artışı ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında etiketlerdeki yanıltıcı, aldatıcı indirimlerden dolayı tüketici mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yılbaşından beri yoğun bir şekilde denetim yapıyoruz. Özellikle Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerimizi çok yoğunlaştırdık. Kurban Bayramı öncesinde de özellikle toptancı halinde ve otogarlarımızda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Çünkü artan taleple birlikte yani bu otobüs biletlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu tavan ve taban ücretlerinin üzerinde biletleme yapılıp yapılmadığını kontrol ederek, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek istiyoruz. Bu konuda bakanlığımız kararlı bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin devam edeceğini dile getiren Dinçaslan, "Bundan sonraki süreçte de özellikle marketlerde, kafelerde, fırınlarda etiket denetimlerimiz özellikle yoğun bir şekilde devam ediyor. Çünkü en çok tüketici mağduriyetlerinin yaşandığı alan o kısımlar. O konularda da denetimlerimizi yıl boyu devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Savaş bitiyor mu? Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Lemina için karar

Ve beklenen oldu!

Masaj salonunu fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Huzurevinde ölüme 6 taksitli komik ceza

Yürek yakan görüntüler! Doktora 6 taksitli komik ceza
Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti

Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti
Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan'dan Astana'da önemli mesajlar: Önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız

Erdoğan'dan Astana'da "Türk dünyası yüzyılı" mesajı
Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi...