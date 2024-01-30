Kayseri'de DEAŞ üyesi olan yabancı uyruklu sanığa hapis cezası

Kayseri'de 'DEAŞ üyesi' olma suçundan yargılanan yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık A.E. ve avukatı katıldı. Duruşmada tutuklu sanık A.E. yaptığı savunmada; DEAŞ mensuplarının 14 yaşındayken yaşadıkları yere gelerek kendisini zorla örgüte aldıklarını söyledi. Sadece fotoğraf çektirmek amacıyla eline silah aldığını söyleyen A.E. savunmasında; "Beni bir evde tuttular. Silah kullanmadım. Hiçbir eyleme katılmadım, ben suçsuzum. Çocuklarım mağdur, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan sanık A.E.'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına karar verdi. - KAYSERİ