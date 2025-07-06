Kayseri'de Dağcıları Mahsur Kaldı, Ekipler 8 Saatte Ulaştı

Kayseri'de Dağcıları Mahsur Kaldı, Ekipler 8 Saatte Ulaştı
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Kayseri'de Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşmesi sonucu mahsur kalan 2 dağcı, arama kurtarma ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı. Yaralı dağcılar, hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşmesi sonucu yaralanarak mahsur kalan 2 dağcıya ekipler, yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde zirve yürüyüşü için Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanan E.K.T. ile A.K., sabah saatlerinde inişe geçtikleri sırada üzerlerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı. Mahsur kalan dağcılar; durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından jandarma arama kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri; mahsur kalan dağcılara ulaşmak için çalışma başlattı. JAK ve AFAD ekipleri; yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu 3 bin metre yükseklikte mahsur kalan dağcılara ulaştı. E.K.T. ile A.K.; UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bulundukları yerden indirilerek ambulansa teslim edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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