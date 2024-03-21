Kayseri'de aranan şahıslar kıskıvrak yakalandı

Toplam 98 yıl 5 ay hapis cezaları bulunan 10 kişi tutuklandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranması bulunan 20 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan 20 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlardan 'Kasten Öldürme suçundan' 21 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.B. (33), 'Hırsızlık' suçundan 21 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan E.D. 'Hırsızlık' suçundan 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.Y. (31), 'Hırsızlık' suçundan 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.G. (48), 'Hırsızlık suçundan' 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.S. (39), 'Cinsel İstismar' suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan A.Ç. (24), 'Özel Hayata İlişkin Görüntüleri İfşa' suçundan 4 yıl 10 ay hapis cezası bulunan F.A. (47), 'Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A. (26), 'Hırsızlık' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.A. ve 'Hırsızlık' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.