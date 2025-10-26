Haberler

Kayseri'de Amatör Lig'e Damga Vuran Darp Olayı

Güncelleme:
Kayseri'de 2. Amatör Lig maçında, Talas Denizspor Teknik Direktörü Şenol Özkan ve Antrenör Deniz Niğdelioğlu, kaybettikleri takımın oyuncuları ve yakınları tarafından darbedildi. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Hukuki süreç devam ediyor.

Kayseri 2. Amatör Lig'de kaybettikleri takımın futbolcu ve yakınları tarafından darbedilen Teknik Direktör Şenol Özkan ile Antrenör Deniz Niğdelioğlu hukuk mücadelesi devam ederken, olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Talas Deniz spor ile Erciyes İdmanyurdu, geçtiğimiz nisan ayında oynanan karşılaşmanın ardından Talas Deniz spor Teknik Direktörü Şenol Özkan ile Antrenör Deniz Niğdelioğlu darbedildi. Darp raporu alan ve suç duyurusunda bulunan Özkan ve Niğdelioğlu'nun hukuk mücadelesi devam ederken olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saha içerisinde Talas Deniz spor kalecisine yumruklu saldırıda bulunulduğu, saha dışında da Antrenör Niğdelioğlu'nun bir grup tarafından darbedildiği görülüyor.

"Çocuklarımın yanında darp edildim"

Olayı anlatan ve çocuklarının yanında darbedildiğini söyleyen o dönem Talas Deniz spor'un Teknik Direktörü Şenol Özkan, "Erciyes İdmangücü maçına çıktık. Karşı rakip kazandı, tebrik ettik. Rakibin çoğu zamanında beraber top oynadığım kişiler. Hocaları da benim akrabam olur. Maçtan sonra soyunma odamıza giderken karşı rakibin kalecisi ve ailesi bize saldırıda bulundu. Hiçbir şekilde olayla benim alakam olmadığı halde çocuklarımın önünde darbedildim. Olaydan sonra darp raporu alarak gerekli yerlere gittik. Ama hala hiçbir şekilde ceza almadılar. 20 yıldır futbol oynuyorum, bu olayları kınıyorum" dedi.

Antrenör Deniz Niğdelioğlu ise kendisine saldıranların hala yeşil sahada futbol oynamasının kendisini üzdüğünü dile getirerek, "O maçta cezalı olduğum için saha dışında takımımı takip ediyordum. Bana küfür ettiler, hakaretler ettiler. Maç bittikten sonra karşı takım hocasını kazandıkları için tebrik ettim. Kendisi de elini uzattı. Konuşurken arkadan saldırıya uğradım. Tam 20 kişinin saldırısına uğradım. Şu anda olay spor savcısında. Olayla ilgili darp raporları, kamera görüntüleri mevcuttur. Yasal süreç devam etmektedir. Benim psikolojim bozuldu, mağdur oldum. Bana saldıran oyuncuların hala futbol sahalarında oynaması beni çok üzüyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
