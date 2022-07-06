Kayıp kepçe operatörünün cesedine ulaşıldı Düzce'nen Kaynaşlı ilçesinde selle mücadele çalışmaları sırasında suya kapılarak kaybolan Okan Bayrak'ın cesedine, kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta ulaşımdı. Düzce'nen Kaynaşlı ilçesinde selle mücadele çalışmaları sırasında suya kapılarak kaybolan Okan Bayrak'ın cesedine, kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta ulaşımdı. Düzce'de meydana gelen sel afetinde çalışma gerçekleştirdiği esnada suya kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ı arama çalışmaları devam ederken bir kişinin cesedine ulaşıldı. Melen Çayında, kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta bulunan ceset, ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerinde inceleme çalışmaları sürüyor. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kaynaşlı Düzce 3. Sayfa Haberler

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