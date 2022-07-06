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Kayıp kepçe operatörünün cesedine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayıp kepçe operatörünün cesedine ulaşıldı

Düzce'nen Kaynaşlı ilçesinde selle mücadele çalışmaları sırasında suya kapılarak kaybolan Okan Bayrak'ın cesedine, kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta ulaşımdı.

Düzce'nen Kaynaşlı ilçesinde selle mücadele çalışmaları sırasında suya kapılarak kaybolan Okan Bayrak'ın cesedine, kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta ulaşımdı.

Düzce'de meydana gelen sel afetinde çalışma gerçekleştirdiği esnada suya kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ı arama çalışmaları devam ederken bir kişinin cesedine ulaşıldı. Melen Çayında, kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta bulunan ceset, ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerinde inceleme çalışmaları sürüyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaynaşlı Düzce 3. Sayfa Haberler

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