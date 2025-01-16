Üye Girişi
Haberler
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

Kayak Merkezinde Yaralanan Şahıs Hastaneye Ulaştırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak yaparken yaralanan A.Ö., UMKE ve JAK ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezi Yurduntepe'de kayak yaptığı sırada yaralanan şahıs, UMKE ve JAK ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

Kastamonu-Çankırı sınırında Ilgaz Dağı Milli Parkındaki Yurduntepe Kayak Merkezine kayak yapmak için gelen A.Ö., pistte arkadaşına çarptı. Yaralanan A.Ö.'nün tahliyesi için çalışma başlatıldı. Merkezdeki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yaralı A.Ö.'ye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerine ait kar motoru ile ulaştı. Sedyeye alınarak ambulansa ulaştırılan A.Ö. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Deprem haritayı değiştirdi! "Fay yok" denilen bölge tehlikede
img

Özel okullarda yeni dönem! MEB'in hamlesi velileri epey sevindirecek
img

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Rize depremi haritayı değiştiriyor! Diri fay saptandı

Deprem haritayı değiştirdi! "Fay yok" denilen bölge tehlikede
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı dünya devi aldı

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı çuvalla para verip aldılar
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.