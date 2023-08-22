Kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Kulu ilçe merkezi Atatürk Anıtı önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 06 CFC 802 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 06 CTL 547 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden M.D. ve aracında bulunan F.A. (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası büyük çapta hasar meydana gelen araçlar, çekicilerle bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA