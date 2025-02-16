Kastamonulu Vatandaşın HGS Cezaları Şaşkınlık Yarattı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayan vatandaşa, hiç gitmediği İstanbul'dan 15 HGS cezası geldi. İcra için kendisini avukatın araması ile olayı öğrenen vatandaş, şoke olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesi Müsellimler köyünde yaşayan Cemil Özdemir'in telefonuna Kasım ayında İstanbul 18. İcra Dairesi'nden icra mesajı geldi. Çevresindeki vatandaşların dolandırıcıların atmış olabileceğini söylemesi üzerine mesajı dikkate almayan Cemil Özdemir'i bir süre sonra arayan ve avukat olduğunu söyleyen kişi, İstanbul'daki otoyollardan kaçak geçiş yaptığını ve bu sebeple ödemediği borçları ödemesi gerektiğini söyledi. Daha sonra İstanbul 18. İcra Dairesi'nden Özdemir'in evine icra ödeme tebliği gönderildi. Konu ile ilgili araştırma yapan Özdemir, farklı tarihlerde aracının 15 kez İstanbul'daki otoyollardan geçtiğini ve HGS ücretlerinin ödenmediğini öğrendi. İstanbul 18. İcra Dairesine itiraz dilekçesi gönderen Cemil Özdemir, aracı ile hiç İstanbul'a gitmediğini belirterek durumun düzeltilmesini istedi.

Aracı 2011 yılında satın aldığını belirten Cemil Özdemir, "Telefonuma 27 Kasım'da İstanbul 18. İcra Dairesi'nden gelen mesajda borcum olduğu yazıyordu. Ben de bazı arkadaşlara sordum, 'sakın dönüş yapma, dolandırıcı olabilir' dediler. Ben de geri dönüş yapmadım. Gelen mesajdan iki hafta sonra Ağlı'ya giderken aracım yolda kaldı, çalışmadı. Ondan sonra ben de eve geldim. Bu sırada bir kadın aradı, 'İstanbul 18. İcra Dairesi'nde avukatım, sizin şu kadar borcunuz var' dedi. Ben de 'benim bir kimseye borcum yok' dedim. 'Senin araban şu otoyoldan geçmiş, o yol ücretli' dedi. Ben de 'benim arabam derede kaldı, çalışmıyor hanımefendi, köylüyüm' dedim. İcra avukatı olduğunu söyleyince ben de 'mahkemede görüşürüz' dedim. Kadının sözleri benim kafama takıldı ama yine de bir şey yapmadım. Daha sonra İstanbul 18. İcra Dairesi'nden evime icra kağıdı geldi. Daha sonra E-Devlet uygulamasından baktığımızda HGS'den birçok kaçak geçiş gözüktüğünü gördük. Ben şeker hastasıyım, şeker ve tansiyon yükseldi. Geçiş saatleri falan gözükünce şoke oldum. Daha sonra araştırdığımızda lüks bir aracın geçiş yaptığını gördük. Benim ruhsatımda aracımın 1985 model olduğu yazıyor. Niye o şahsa ulaşmıyorlar? Bu memurların işgüzarlığından kaynaklanıyor. Ben kağıtları aldım, dilekçeler yazdırdım ve İstanbul'a 18. İcra Dairesi'ne yolladım. Dosyaya henüz cevap gelmedi" dedi.

"15 tane cezalı HGS geçişi bulunuyor"

Aracı genellikle ilçeye giderken kullandığını belirten Özdemir, "Ben, bu aracı 2013 yılında aldım. Bu araçla ben sadece Kastamonu'ya, Ağlı, Seydiler, Küre ve Daday ilçelerine gittim. 10 yıl önce muhtarlık seçimleri için bir kez Ankara'ya gittim. Benim aracım İstanbul'un yolunu görmedi, İstanbul'a ayak basmadı" diye konuştu.

"HGS'den geçen o şahsın bulunup cezalandırılmasını istiyorum"

10 bin liranın üzerinde borcun gözüktüğünü ve miktarın her geçen gün arttığını ifade eden Özdemir, "Ben köylü bir vatandaşım. Ben İstanbul'a da gitmiyorum, nerenin nereye bağlı olduğunu da bilmiyorum. Bu cezalar geldiği müddetçe hakkımda icra takibi başlatılıyor. Tabii diğer cezalı geçişler için de icra takipleri başlatılacak. Ben o adamın da bulunup cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu. - KASTAMONU