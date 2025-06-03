Kastamonu ve Ankara'da Sahte Lastik İlanlarıyla 123 Milyon Lira Vurgun Yapan Çete Çökertildi

Kastamonu ve Ankara'da Sahte Lastik İlanlarıyla 123 Milyon Lira Vurgun Yapan Çete Çökertildi
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Kastamonu ve Ankara'da sahte oto lastiği ilanları aracılığıyla vatandaşları dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Vurgunun 123 milyon lirayı aştığı belirlendi.

Kastamonu ve Ankara'da oto lastiği satmak sahte ilanlarıyla 123 milyon liradan fazla vurgun yapan çete, jandarma operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu ve Ankara'da sahte lastik ilanları vererek vatandaşları dolandıran çeteye yönelik Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmada 7 kişiyi mağdur eden örgütün MASAK raporuna göre 123 milyon liradan fazla vurgun yaptığı tespit edildi. Yaklaşık 6 aylık teknik takip ve araştırmalar neticesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda örgüt lideri olduğu düşünülen G.A. ile A.A., S.A., M.A., M.Ö., K.A., B.H. ve H.H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan G.A., A.A. ve S.A. tutuklanırken, M.A., M.Ö. ve K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.H. ve H.H.K. isimli şüpheliler ise serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise firari olarak arandığı öğrenildi.

Öte yandan, operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda, şüphelilere ait 8 cep telefonu, 9 sim kart, 4 bilgisayar, 1 depolama cihazı ve 4 kamera olmak üzere 26 adet bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin lüks hayat sürdükleri belirlenirken ele geçirilen ürünler arasında pahalı duvar saatleri gibi aksesuarların bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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