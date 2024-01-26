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Kastamonu'da Otobüs Kazası: 6 Ölü, 33 Yaralı

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Kastamonu'da meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 33 kişi yaralandı. Otobüsün devrilmesi sonucu enkaz ve yolcuların eşyaları etrafa saçıldı.

Kastamonu'da meydana gelen kazada 6 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 33 kişinin yaralandığı otobüsten geriye enkazı ve yolcuların etrafa saçılmış eşyaları kaldı.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Çelik idaresindeki 34 ESY 73 plakalı Türkay firmasına ait Mercedes marka otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Devrilerek durabilen otobüste bulunan 3'ü ağır 33 kişi yaralanırken 6 kişi ise hayatını kaybetti. Çevre hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri devam ederken, devrilen otobüs vinç yardımı ile devrildiği alandan kaldırıldı. Jandarma ekipleri otobüste incelemelerde bulunurken, ilk belirlemelere göre otobüsün kayarak yoldan çıktığı değerlendiriliyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen otobüsten ise geriye enkazı ve yolcuların etrafa saçılmış eşyaları kaldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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