Kastamonu'da kazada ölen genç kız, Manisa'da toprağa verildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Kastamonu'ya giderken Araç ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden genç kız memleketi Turgutlu'da toprağa verildi.

Turgutlu ilçesinden Kastamonu'ya giden Turgutlulu Teber Ailesi, Araç İlçesinde otomobilin takla atması sonucu kaza yapmıştı. Kazada ailenin iki kızından biri olan Rukiye Teber (18) hayatını kaybederken, anne Tevrat Teber'in (41) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada araç sürücüsü baba Yılmaz Teber (45) ve diğer kızları üniversite öğrencisi Rümeysa Teber'in (19) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Teber ailesinin 18 yaşındaki küçük kızları Rukiye Teber Turgutlu'da toprağa verildi.

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve önceki gün Manisa'nın Turgutlu ilçesine getirilen Rukiye Teber bugün Turgutlu Şehitler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - MANİSA