Kastamonu'da çıkan ot yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan ot yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesi Kılıçlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların bilinmeyen sebeple tutuşması sebebiyle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, köylülerin de yardımıyla yangını kontrol altına alarak, ormanlık alana sıçramadan söndürdü. - KASTAMONU