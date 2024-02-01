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Kasabın bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu

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Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde bir kasabın bacasından çıkan yangın panik yarattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

- Kasabın bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde bir kasabın bacasından çıkan yangın panik oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde bir kasapta meydana geldi. Kasabın bacası nedeni bilinmeyen şekilde tutuştu. Dumanların yükselmesinin ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanları gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumanları gören vatandaşlar ise meraklı gözlerle yangını izledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangına müdahale sırasında trafik kontrollü olarak sağlandı. İşyerinde yangından kaynaklı maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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