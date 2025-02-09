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Kartepe Kayak Merkezi'ne Giden Yolda Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı

Kartepe Kayak Merkezi'ne Giden Yolda Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı
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Kocaeli'nde Kartepe Kayak Merkezi'ne gitmek isteyen yüzlerce kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Araçlar kaza yaparken trafik durdu, yollar akşam saatlerinde tamamen kapandı.

Kocaeli'nde hafta sonu Kartepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanırken, kayak merkezine giden yolda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Haftasonu Kocaeli, Sakarya ve İstanbul başta olmak üzere çevre şehirlerden gelen yüzlerce kişi Kartepe Kayak Merkezi'ne çıkmak istedi. Ancak zaman zaman kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kayak merkezine çıkmak isteyen bazı araçlar kaza yapıp, bazıları da yolda mahsur kalınca trafik tamamen durdu. Trafik öğle saatlerinden itibaren uzamaya başladı. Akşam saatlerine doğru ise yol tamamen kapandı. Sürücüler ve araçlarda bulunanlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar çektikleri videolar ile yardım istedi. Yolun kapanması sebebiyle tuzlama araçları da bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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