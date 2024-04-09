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Kartal'da balkonun çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

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Kartal'da balkonun çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Kartal'da 1 kişinin yaralandığı 5 katlı binadaki balkonun çökme anına ait kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde saat 12.30 sularında, 5 katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. Olay esnasında balkonda bulunan yaşlı bir kadın, çöken balkonla beraber düşerek yaralandı. Yaşlı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşların telaşla koşturma anları da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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