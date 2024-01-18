Kars'ta jandarmadan silah mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

KARS - Kars'ta jandarma silah kaçakçılarına yönelik 29 tim ve 131 jandarmanın katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kağızman ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 8 kişinin yakalanması için 29 Tim ve 131 personelin katılımıyla operasyon yaptı.

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Düzenlenen operasyon da jandarma ekiplerince yapılan aramalarda,1 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 5 av tüfeği, 561 kalaşnikof mühimmatı, 429 9 milimetre tabanca mühimmatı, 315 av tüfeği fişeği, 12 kalaşnikof şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 4 av tüfeği şarjörü, 1 kalaşnikof iğne tertibatı, 4 sustalı bıçak, 1 muşta ve 1 dürbün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler ile ilgili yasal işlemler başlatıldı, şüphelilerden M.Y. ve F.K.'nın daha önce işledikleri suçlardan dolayı halen tutuklu olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerden Y.K. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'inin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi.