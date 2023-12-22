Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı ve tipi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte şehirlerarası yollarda sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri, Bitlis-Muş kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı çalışmalarını sürdürüyor.

3 bin 629 kilometrelik yol ağından sorumlu olan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 8 şube şefliği ve 19 bakımevinde karla mücadele için 320 iş makinesi ve bin 450 personel görev alıyor. - BİTLİS