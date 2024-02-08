Üye Girişi
Haberler

Karaman'da devrilen narenciye yüklü kamyonetin sürücüsü ölümden döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Karaman'da narenciye yüklü kamyonet kavşakta devrildi. Sürücünün ölümden döndüğü kazada kamyonetteki narenciye ürünlerinin bir kısmı yola saçıldı.

Karaman'da devrilen narenciye yüklü kamyonetin sürücüsü ölümden döndü

KARAMAN - Karaman'da narenciye yüklü kamyonet kavşakta devrildi. Sürücünün ölümden döndüğü kazada kamyonetteki narenciye ürünlerinin bir kısmı yola saçıldı.

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. yönetimindeki 42 ND 318 plakalı Hyundai marka narenciye yüklü kamyonet kavşağa geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken devrilen kamyonetteki limon, greyfurt ve portakalların bir kısmı yola saçıldı. Yaşanan kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak ise yola saçılan narenciye ürünlerinin toplanarak kenarı alınması ve kamyonetin de çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Mormon ne demek? Mormon anlamı ne? 8 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Rüyada papağan görmek ne anlama gelir? Rüyada sultan papağanı görmek, beyaz papağan görmek, yeşil papağan görmek ne demektir? Falda kaplumbağa görmek nedir? Falda kaplumbağa çıkması ne anlama gelir? 8 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 8 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Kongo Müslüman mı? Kongo dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı? Fildişi Sahili Müslüman mı? Fildişi Sahili dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı? Güney Afrika Müslüman mı? Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman devlet mi? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 8 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title