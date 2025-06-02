Karabük'te Şantaj Skandalı: TSO Meclis Başkanı Adnan Çebi'ye Tehdit

Karabük'te Şantaj Skandalı: TSO Meclis Başkanı Adnan Çebi'ye Tehdit
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Karabük'te iş insanı Adnan Çebi'ye sosyal medya üzerinden şantaj ve tehdit yoluyla para talep eden iki şüpheliden birinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karabük'te iş insanı ve Karabük TSO Meclis Başkanı Adnan Çebi'ye sosyal medya üzerinden şantaj ve tehdit yoluyla para talebinde bulunduğu öne sürülen iki şüpheliden biri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı ve iş insanı Adnan Çebi hakkında sosyal medya aracılığıyla şantaj ve tehdit içerikli mesajlar göndererek para talep ettiği iddia edilen Yunus Ö. ve Talat A. hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yunus Ö. gözaltına alınırken, Talat A.'nın ikametinde bulunmadığı belirlendi.

Polis ekipleri firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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