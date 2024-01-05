Karabük'te durdurulan araçta ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

Karabük'te şüphe üzerine durdurulan araçta 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskipazar yol ayrımında şüphelenilen bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 4 adet bila seri numaralı ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet şarjör ele geçirildi. Silahlara el konulurken, şahıs gözaltına alındı. - KARABÜK