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Karabük'te durdurulan araçta ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

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Karabük'te şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri bulundu. Şahıs gözaltına alındı.

Karabük'te şüphe üzerine durdurulan araçta 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskipazar yol ayrımında şüphelenilen bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 4 adet bila seri numaralı ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet şarjör ele geçirildi. Silahlara el konulurken, şahıs gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskipazar Karabük Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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