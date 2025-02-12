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Karabük'te Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Karabük'te Dolandırıcılık Girişimi Engellendi
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Karabük'te 'Valilik tarafından yardım yapılacak' yalanıyla gerçekleştirilmeye çalışılan 1 milyon TL'lik dolandırıcılık olayı, banka görevlileri ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde önlendi. Dolandırıcılara 30 bin 600 TL kaptıran bir vatandaşın yanı sıra, 950 bin TL'sini kaybetmek üzere olan diğer bir vatandaş da kurtarıldı.

Karabük'te "Valilik tarafından yardım yapılacak" yalanıyla gerçekleştirilmek istenilen 1 milyon TL'lik dolandırıcılık banka görevlileri ile polis ekiplerinin dikkati sayesinde engellendi.

Telefon dolandırıcıları Karabük'te yaşayan Engin D. ile Ersat K. isimli iki vatandaşla sosyal medya üzerinden iletişim kurdu.

Dolandırıcılar 'Valilik tarafından yardım yapılacak" yalanıyla banka bilgileri istenilen vatandaşlardan telefonlarına gelen kodun kendilerine iletilmesi istendi.

Kodu gönderdikten sonra 30 bin 600 TL dolandırılan Engin D.'nin ayrıca kredi kartından 67 bin 900 liralık alışveriş yapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri provizyondaki işleme bloke koydurarak daha fazla mağdur yaşanmasını engellendi.

Banka şubesine giderek hesabındaki 950 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmak üzere olan Ersat K.'nin durumundan şüphelenen görevliler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler vatandaşın dolandırıldığını bildirerek bu tür olaylarda dikkatli olunması noktasında uyarılarda bulundu.

Arayan kişinin bilgilerini istediğini ifade eden Ersat K., ortak arkadaş vasıtasıyla dolandırılmaya çalışıldığını belirterek durumu bankaya gelince fark ettiğini söyledi.

Öte yandan polis ekipleri kentte telefon ve internet dolandırıcılığına karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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