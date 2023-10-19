Karabük'te Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir taksi durağı önünde çıkan kavgada, E.A tarafından O.T tabancayla vuruldu. Yaralanan O.T, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve durumu iyi. Polis, E.A'yı gözaltına aldı.

Karabük'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir taksi durağı önünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında E.A, O.T'yi tabancayla vurdu.

Kendi imkanlarıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, E.A'yı gözaltına aldı.