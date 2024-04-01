Karabük'te bir evin balkonundan kopan parçalar otomobile zarar verdi

Karabük'te bir evin balkonundan kopan parçalar, park hakindeki otomobilin tamponunda hasara neden oldu.

Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'ta boş olan 4 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonundan kopan taş parçaları, park halindeki otomobilin tamponuna zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra telefonla kendisine ulaşılan otomobil sahibi, aracını başka bir yere park etti. - KARABÜK