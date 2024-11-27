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Kar Yükü Tavuk Kümesinin Çatısını Çöktürdü

Kar Yükü Tavuk Kümesinin Çatısını Çöktürdü
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Bolu'nun Göynük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir tavuk kümesinin çatısı çöktü ve yüzlerce tavuk telef oldu. Olay sonrası jandarma ve tarım müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk kümesinin çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü. Yüzlerce tavuk telef oldu.

Olay, Göynük ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı nedeniyle İbrahim Anar isimli vatandaşa ait 25 bin kapasiteli tavuk kümesinin çatısında kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı. Çatı üzerinde oluşan kar yığını nedeniyle kümesin çatısı çöktü. Çöken çatı sebebiyle Şenpiliç firmasına ait olduğu öğrenilen yüzlerce tavuk telef oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Göynük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hasar tespit çalışması yaptı. Canlı kalan tavuklar ise kamyonlarla başka bir kümese nakledildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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