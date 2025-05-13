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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 Bin Sterlin Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 Bin Sterlin Ele Geçirildi
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan İran'a gitmek isteyen bir tır sürücüsü, havalandırma kanalında gizlediği 50 bin İngiliz sterlini ile yakalandı. Gümrük muayenesinde tespit edilen para ile ilgili soruşturma savcılık gözetiminde devam ediyor.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçerek İran'a gitmek isteyen tır sürücüsü, havalandırma kanalında gizlediği 50 bin İngiliz sterlini ile yakalandı.

Hollanda'dan yola çıkarak Bulgaristan ve Türkiye üzerinden İran'a doğru yola çıkan Türk plakalı bir çekici ve yarı römork Bulgaristan topraklarından geçerek son çıkış noktasına ulaştı. Tır sürücüsü gerekli yasal evrakları verdi ve beyan edilmeyen bir şeyin olmadığını belirtti.

Bulgaristan gümrük görevlileri tarafından tır detaylı bir gümrük muayenesinden geçirildi ve havalandırma kanalında çeşitli değerlerde İngiliz sterlini banknotları içeren paketler bulundu.

Bulunan ve beyan edilmemiş toplam para miktarının 50 bin İngiliz sterlini olduğu gümrük görevlileri tarafından tespit edildi.

Paraya el konulurken olayla ilgili soruşturma savcılık gözetiminde sürdürülüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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