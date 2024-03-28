Kapaklı'da Çalınan Köpek Aranıyor

Kapaklı'da 20 Mart Çarşamba günü sahibinin bahçesinden çalınan 55 günlük Hera isimli köpek, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Olay, 20 Mart Çarşamba günü Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi'nde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Gece saat 01.30 ile 02.10 arasında bahse konu adrese gelen 4 şahıs tarafından Alabay cinsi 55 günlük Hera isimli köpek çalındı.

Kamera kayıtları incelendi

Hera'nın bahçede olmadığını gören sahibi İbrahim Y., çevredeki kamera kayıtlarını inceleyince köpeğinin 4 şahıs tarafından çalındığını fark etti. Durumun Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi sonucu Hera'yı arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmaları sürüyor

Hera'nın kendilerine teslim edilmesini isteyen köpeğin sahibi İbrahim Y., "Eşkalleri belli 4 kişi tarafından ailemizin göz bebeği Hera gece saatlerinde çalındı. Durumu kamera kayıtları ile polis ekiplerine bildirdik. Şu an arama çalışmaları sürüyor. Köpeğimizin bize geri teslim edilmesini istiyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ