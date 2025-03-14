Kamuya binlerce memur, işçi ve sözleşmeli personel alınacak

Milyonlarca personel eden kamu, bünyesine yeni personeller katmaya hazırlanıyor. Bunun için resmi yollardan çıkılan ilanlarda binlerce memur, işçi ve sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. Alım yapılacak her bir pozisyon için ilgili kurumun internet sitesinde ve resmi kanallarda gereken şartlara yer verildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NA 1081 PERSONEL ALINACAK

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanla, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hafta sonu bilgisini verdiği personel alımına dair detaylar belli oldu. Buna göre, 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel, Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamada da bakanlık bünyesine ilaveten 93 uzman yardımcısı alınacağı belirtildi. "Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır." denilerek alım ilanına ilişkin şartlara yer verildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3477 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Adaylar 17.03.2025 – 28.03.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklar. Başvuru işlemleri 28.03.2025 tarihi gecesi saat 23:59' da sona erecek.

DEVLET MALZEME OFİSİNE MÜFETTİŞ YARDIMCILARI ALINACAK

Devlet Malzeme Ofisi 5 müfettiş yardımcısı alacak. Kurumdan yapılan açıklamada "GenelMüdürlüğümüzTeftişKuruluBaşkanlığında,GenelİdareHizmetlerisınıfında münhal bulunan, 8.Dereceden5adetMüfettişYardımcısıkadrolarına atanmaküzereAnkara'da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır" denildi.

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 80 MEMUR ALACAK

Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; 80 kişi alacak. Bu kadrolar için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 3 bilişim personeli alacak. Kurumdan yapılan açıklamada "GenelMüdürlüğümüzBilgiTeknolojileriDairesiBaşkanlığıemrindeistihdamedilmek üzere375sayılıKanunHükmündeKararname'ninEk6'ncımaddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlemBirimlerindeSözleşmeliBilişimPersoneli İstihdamınaİlişkinEsasveUsullerHakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi" uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" ifadesine yer verildi.