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Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız

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Gırtlak kanserine yakalandığı iddia edilen, Kahtalı Mıçe lakaplı sanatçı Mustafa Aslan'dan açıklama geldi. Aslan, "Sevgili dostlarım, gırtlak kanseri olduğuma ve ekonomik durumuma ilişkin asılsız haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyiniz. Sizden sadece dualarınızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan gırtlak kanserine yakalandığı iddiasını yalanladı.

KAHTALI MIÇE SEVENLERİNİ KORKUTTU

Kahtalı Mıçe ismiyle bilinen sanatçı Mustafa Aslan'ın gırtlak kanserine yakalandığı ekonomik durumunun da kötü olduğu iddia edildi. İddiaların ardından Aslan'dan açıklama geldi.

"KANSER OLDUĞUMA İLİŞKİN ASILSIZ HABERLER YAPILIYOR"

Kanser olmadığını belirten Aslan, "Sevgili dostlarım, gırtlak kanseri olduğuma ve ekonomik durumuma ilişkin asılsız haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyiniz. Sizden sadece dualarınızı istiyorum. Selam ve dua ile." ifadelerini kullandı.

Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız

KAHTALI MIÇE KİMDİR ?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğdu. Mıçe, Mustafa'nın kısaltılmışıdır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu. Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı. 17 Yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı. "Beynelmilel" filminde oynadı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir. Kahtalı Mıçe, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Mustafa Aslan Kahtalı Mıçe Ekonomi Kahta 3.Sayfa Magazin Sağlık Haberler

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Yorumlar (1)

Güven önemlş:

mıçe geçmiş olsun, beyaz sakal yakışmış, saçıda boyamasan daha şık olur

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