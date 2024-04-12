Kahramanmaraş'ta Husumetli Gruplar Arasında Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Onikişubat ilçesi Şazi Bey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarında meydana geldi. İddialara göre, Y.Ç. ve ismi belirlenemeyen şahıs, aralarında husumet bulunan baba ve oğlu İ.E., R.E. ile bulvar üzerinde karşılaştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, iki taraf da silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı. Kavgada baba ve oğlu İ.E., R.E., karşı taraftan olduğu öğrenilen Y.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ