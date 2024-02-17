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Kahramanmaraş'ta Boş Evde Yangın Çıktı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Mahalle halkı yangının uyuşturucu kullanan kişiler tarafından çıkarıldığını iddia etti.

Kahramanmaraş'ta boş müstakil evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürmeyi başarırken, mahalle halkı yangının uyuşturucu kullanan şahısların çıkardığını iddia etti.

Yangın, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesinde bulunan ve depremden dolayı boşaltılan 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Evin giriş katından dumanlar yükseldiğini gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahallede çıkan yangın sonrası bölge halkı, yangının uyuşturucu kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından çıkarttıklarını iddia etti.

İsa Divanlı Mahallesi halkından Mehmet Dolgun, "Burada gece taksi ile liseye giden kızları getiriyorlar. Kimliği belirsiz bazı kişiler geliyor burada uyuşturucu kullanıyor. Ben buraların bir an önce yıkılmasını istiyorum. Kimliği belirsiz kişilerden şüpheleniyorum, en kısa sürede buranın temizlenmesini istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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